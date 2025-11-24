Dachwohnung in Flammen – Glätte erschwert Anfahrt der Retter

Flammen aus einer Dachwohnung in Schenefeld (Kreis Pinneberg) haben in der Nacht zu Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wegen der Straßenglätte konnten die Löschfahrzeuge nur im Schritttempo anrücken.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand gegen 2.50 Uhr in einer Dachwohnung an der Straße Krähenhorst aus. Flammen schlugen aus den Fenstern. Wegen des anhaltenden Schneefalls und der extremen Glätte konnten die Löschfahrzeuge jedoch nur im Schritttempo zur Einsatzstelle gelangen.

Feuer in Schenefeld: 43 Bewohner vom Rettungsdienst betreut

Laut Feuerwehrsprecher mussten 43 Bewohner das Gebäude verlassen. Der Rettungsdienst untersuchte alle – verletzt wurde zum Glück niemand. Über die Drehleiter bekämpften die Einsatzkräfte bei eisigen Temperaturen die Flammen. Zwei Wohnungen wurden unbewohnbar. Erst gegen 6 Uhr war der Brand gelöscht. Rund 70 Kräfte waren im Einsatz.