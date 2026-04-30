Dachstuhlbrand im Umland – Warnung an die Bevölkerung

Starke Rauchwolken über Uetersen (Kreis Pinneberg): In einem Mehrfamilienhaus direkt neben der Polizeiwache hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Der Dachstuhl stand in Flammen. Die Feuerwehr warnt per App und bittet Anwohner, Fenster und Türen zu schließen.

Mehrere Anrufer alarmierten gegen 16 Uhr die Feuerwehr. Der Grund: In der Straße Großer Wulfhagen brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses lichterloh. Mehr als 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr rückten zum Einsatzort aus.

Brand in Uetersen: Warn-App NINA ausgelöst

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, schlugen Flammen aus dem Dach des dreistöckigen Gebäudes, das direkt neben der Uetersener Polizeiwache steht.

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Wegen der starken Rauchentwicklung wurde eine Bevölkerungswarnung über die Warn-App NINA herausgegeben. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten sowie Klimaanlagen ausstellen.

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Zurzeit dauert der Einsatz noch an. Angaben zu Verletzten oder zum Grund des Brandes gibt es bislang nicht. (kla)