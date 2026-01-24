Dachstuhlbrand bei Hamburg: Kripo beschlagnahmt Haus als Tatort

Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwarzenbek bei Hamburg: Eine Dachgeschosswohnung ist ausgebrannt, das gesamte Haus unbewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte das Gebäude als Tatort.

Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert. In dem Haus an der Straße Uhlenhorst brannte eine Wohnung im Dachgeschoss. Kurz darauf stand schon der gesamte Dachstuhl in Flammen.

Dachstuhlbrand bei Hamburg: Haus evakuiert

Die Einsatzkräfte löschten das Feuer vom Treppenhaus und von einer Drehleiter aus. Das Haus wurde evakuiert.

Niemand der neun Bewohner wurde verletzt. Alle mussten aber anderswo untergebracht werden: Das Haus ist unbewohnbar. Außerdem hat die Polizei das Gebäude als Tatort beschlagnahmt.