Schlimmeres verhindern konnte die Feuerwehr am Sonntag in Pinneberg bei einem Dachstuhlbrand.

Mehr als 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Holstein-Report

Am späten Nachmittag erreichen Notrufe die Feuerwehr: Dichter, schwarzer Rauch dringt aus einem Dach. Anderthalb Stunden später ist die Gefahr gebannt

Gegen 17.30 Uhr melden gleich mehrere Anrufer der Feuerwehr in Pinneberg dichten schwarzen Rauch, der aus einem Dach an der Elmshorner Straße quillt.

Im Anbau eines Hauses hat der Dachstuhl Feuer gefangen. Anwohner hatten vergeblich versucht, den Brand mit einem Gartenschlauch zu löschen.

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Feuer in Pinneberg: Eine Feuerwehrfrau im Krankenhaus

Weil sich die Flammen bereits tief in die Dachkonstruktion gefressen hatten, mussten große Teile des Dachs geöffnet werden, um alle Glutnester löschen zu können. Nach rund anderthalb Stunden war das Feuer gelöscht, eine Ausbreitung auf das Hauptgebäude hatten die Retter erfolgreich verhindert.

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Schwerer verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand: Ein Mann, der versucht hatte, das Feuer selbst zu löschen, wurde vor Ort behandelt, eine Feuerwehrfrau kam mit Kreislaufbeschwerden aufgrund der anspruchsvollen Löscharbeiten vorsorglich ins Krankenhaus.

Die Brandursache muss nun die Polizei ermitteln.