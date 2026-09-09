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Im Norden
Dach von Schnäppchen-Markt stürzt ein: Mitarbeiter waren im Gebäude
In einem Markt in Neumünster ist am Mittwochmorgen die Gebäudedecke eingestürzt. Verletzt wurde niemand.
Bei einem Schnäppchenmarkt in Neumünster ist am Mittwochmorgen die Gebäudedecke eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich bereits Mitarbeiter im Gebäude.
Gegen 8.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Das Garten-Center Thomas Philipps an der Straße Haart im Störpark sollte erst eine halbe Stunde später öffnen. Verletzt wurde niemand.
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Warum die Decke einstürzte und wie hoch der Schaden ist, ist bislang unklar. Der Markt bleibt vorerst geschlossen. Der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt. Erst im März vergangenen Jahres wurde das Center nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen wiedereröffnet. (rei)