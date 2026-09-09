In einem Markt in Neumünster ist am Mittwochmorgen die Gebäudedecke eingestürzt. Verletzt wurde niemand.

Das Gelände rund um den Schnäppchen-Markt wurde abgesperrt. Auf dem Parkplatz liegen umgestürzte Blumenkübel herum. Daniel Friederichs

Bei einem Schnäppchenmarkt in Neumünster ist am Mittwochmorgen die Gebäudedecke eingestürzt. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich bereits Mitarbeiter im Gebäude.

Gegen 8.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert. Das Garten-Center Thomas Philipps an der Straße Haart im Störpark sollte erst eine halbe Stunde später öffnen. Verletzt wurde niemand.

Warum die Decke einstürzte und wie hoch der Schaden ist, ist bislang unklar. Der Markt bleibt vorerst geschlossen. Der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt. Erst im März vergangenen Jahres wurde das Center nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen wiedereröffnet. (rei)