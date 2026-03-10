Dach in Flammen und Feuer in Schule – zwei Großeinsätze im Norden

In Neumünster ist es am Dienstagmorgen gleich zu zwei Großeinsätzen der Feuerwehr gekommen. Zunächst stand der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Flammen. Kurz darauf wurde ein weiteres Feuer in einer Berufsschule gemeldet.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, kam es gegen 10.20 Uhr zunächst zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus an der Gutenbergstraße. Über dem Einsatzort stand eine große Rauchwolke, die auch einen benachbarten Supermarkt einnebelte. Mehrere Löschzüge waren im Einsatz.

Neumünster: Feuer in Schule – zum Glück keine Verletzten

Noch während der Löscharbeiten gab es einen weiteren Feueralarm – diesmal in einer Berufsschule an der Roonstraße. Dort war ein Brand im Keller ausgebrochen. Laut einer Polizeisprecherin konnte das Feuer rasch gelöscht werden, Verletzte gab es zum Glück nicht.

Die Kriminalpolizei hat zu beiden Bränden die Ermittlungen aufgenommen.