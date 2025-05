Meterhohe Flammen: Dach von Einfamilienhaus brennt – stundenlanger Einsatz

Großeinsatz der Feuerwehren in der Nacht zu Samstag in Rellingen (Kreis Pinneberg). Dort stand das Dach eines Einfamilienhauses in Flammen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Laut einem Sprecher der Einsatzleitstelle sei gegen 2.20 Uhr ein Feuer im Wintergarten eines Hauses am Amselweg gemeldet worden. Bei Eintreffen der Löschfahrzeuge hatten sich die Flammen bereits in das Dach gefressen und loderten meterhoch in den Nachthimmel.

Rund 90 Retter bekämpften das Feuer bis in die frühen Morgenstunden. Die Bewohner, ein Ehepaar, sowie ein Feuerwehrmann, wurden verletzt. Alle kamen in eine Klinik. Das Haus ist durch den Brand unbewohnbar, die Polizei ermittelt die Ursache des Feuers.