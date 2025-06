Großeinsatz nahe Hamburg: Mann stirbt bei Hausbrand

Großeinsatz in Großhansdorf (Kreis Stormarn): Mitten in der Nacht rücken Feuerwehrleute zu einem brennenden Einfamilienhaus in Großhansdorf aus. Für einen Mann kommt jede Hilfe zu spät. Es bleiben noch viele Fragen offen.

Laut Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 2.05 Uhr zur Straße Barkholt gerufen. Der Brand sei im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Später brannte das ganze Haus. Als die Retter eintrafen, loderten meterhohe Flammen in den Nachthimmel.

Mann stirbt bei Hausbrand im Kreis Stormarn

Anwohner waren wegen der Rauchentwicklung über die Warn-App Nina gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, da das Gebäude in zweiter Reihe lag und nur über Nachbargrundstücke zu erreichen war.

Rund 50 Retter bekämpften die Flammen. Als der Brand gelöscht war, entdeckten die Feuerwehrleute bei den Nachlöscharbeiten einen leblosen Mann. Für ihn kam laut Polizei jede Hilfe zu spät. Genauere Angaben zum Brandopfer oder der Brandursache gab es zunächst nicht.