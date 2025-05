Dach in Flammen – Feuerwehr rettet Frau aus brennendem Haus

Großeinsatz der Feuerwehr in Ellerau (Kreis Segeberg): Am Mittwochabend geriet das Dach eines Einfamilienhauses in Brand. Eine Frau konnte aus dem Gebäude gerettet werden. Die Löscharbeiten zogen sich bis in den Morgen des Himmelfahrtstages.

Wie der Feuerwehr-Lagedienst mitteilte, meldeten Anwohner des Buchenwegs gegen 22 Uhr Flammen, die aus dem Dachstuhl eines Hauses schlugen. Das Gebäude lag abgelegen und war wegen dichter Rauchentwicklung schwer zugänglich. Eine Frau wurde gerettet, ein weiterer Bewohner galt zunächst als vermisst.

60 Einsatzkräfte löschen bis zum frühen Morgen

Während die Feuerwehr mit den Löscharbeiten begann, tauchte der vermisste Bewohner wieder auf – er hatte sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr war bis 6 Uhr am Donnerstagmorgen im Einsatz, rund 60 Kräfte waren beteiligt. Das Haus ist durch das Feuer unbewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.