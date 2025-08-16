Dach bei Hamburg in Flammen: Bewohnerin verletzt in Klinik

In Oststeinbek (Kreis Stormarn) ist es am Samstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. Aus dem Dach eines Reihenhauses loderten Flammen. Eine Bewohnerin wurde verletzt.

Zum Brandausbruch kam es gegen 9 Uhr. Laut Feuerwehr hatten Anwohner der Danziger Straße Flammen und Qualm aus dem Dach eines Reihenhauses gemeldet. Daraufhin sei ein Großaufgebot von rund 40 Einsatzkräften ausgerückt.

Bewohnerin mit Rauchvergiftung in Klinik

Eine Bewohnerin des Hauses konnte sich retten. Sie hatte eine Rauchvergiftung und kam mit dem Rettungswagen in eine Klinik. Die Löscharbeiten dauerten auch am Nachmittag immer noch an. Der Schaden geht in die Hunderttausende.