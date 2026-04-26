Dach brennt: Großeinsatz im Norden – Warnung an Anwohner

In der Hauptstraße in Hohenaspe (Kreis Steinburg) ist am Samstagabend ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Nach Polizeiangaben brach das Feuer gegen 19.35 Uhr in einem Zimmer der Dachgeschosswohnung aus und breitete sich anschließend auf den Dachstuhl aus. Der Bewohner sowie eine weitere Person aus der Nachbarwohnung konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Obergeschoss bereits in Flammen.

Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten in Hohenaspe. Holstein-Report Feuerwehrleute bei den Löscharbeiten in Hohenaspe.

Die Feuerwehr aus Hohenaspe forderte daraufhin weitere Kräfte aus Itzehoe zur Brandbekämpfung nach. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner über die Warn-App Nina aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Schwierige Löscharbeiten durch die Feuerwehr

Erste Vermutungen, dass es sich um ein Asbestdach handeln könnte, bestätigten sich nicht. Da sich die Flammen unter den Dachstuhl gefressen hatten, hatten die Einsatzkräfte große Schwierigkeiten, an den Brandherd zu gelangen. Auch das Abtragen von Dachteilen per Drehleiter erwies sich als schwierig.

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Nach Polizeiangaben wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand verletzt. Die Hauptstraße blieb für die Löscharbeiten stundenlang gesperrt. Ob das Gebäude noch bewohnbar ist, ist unklar.