Crash mit parkendem Auto: Motorradfahrer fliegt meterweit durch die Luft

Früh am Sonntagmorgen ist ein junger Biker im Kreis Ostholstein unterwegs. Dabei übersieht er wohl ein parkendes Fahrzeug – und wird lebensgefährlich verletzt.

Bei einem Unfall in Wangels (Kreis Ostholstein) ist ein 19 Jahre alter Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war nach Polizeiangaben am Sonntagmorgen auf einer Straße unterwegs, als er mit seinem Gefährt gegen ein parkendes Fahrzeug prallte und einige Meter durch die Luft geschleudert wurde. Lebensgefährlich verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ein 23 Jahre alter Autofahrer hatte den Zusammenprall beobachtet, sich um den Verletzten gekümmert und die Helfer angerufen. Der Fahrer sei laut Zeuge „etwa fünf Meter durch die Luft geschleudert worden“. Dabei soll sich der Helm vom Kopf gelöst haben und der Fahrer demnach ungeschützt mit dem Kopf auf die Straße aufgeschlagen sein. (dpa)