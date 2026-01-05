Abschleppwagen ist auf Weg zu Unfall – und hat selber einen Crash

Unfall auf glatter Straße: In Norderstedt im Kreis Segeberg sind am Sonntagabend ein Abschleppwagen und ein VW zusammengestoßen. Der Abschlepper war gerade selbst auf dem Weg zu einem Unfall.

Es krachte gegen 20.45 kurz vor der Kreuzung Schleswig-Holstein-Straße/Poppenbütteler Straße. Ein VW Caddy kam aus Richtung Ulzburger Straße und fuhr in Richtung Poppenbütteler Straße. Ihm kam ein Abschleppwagen entgegen. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. Wahrscheinlich führten jedoch die erschwerten Witterungsbedingungen dazu.

Norderstedt: Abschleppwagen hat Unfall

Nach Angaben eines Reporters vor Ort hatte der Fahrer des Caddys auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stieß seitlich gegen den Abschleppwagen.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der VW und der Abschleppwagen waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden – dabei war der Abschleppdienst nach MOPO-Informationen gerade selbst auf dem Weg zu einem Unfall. (mp)