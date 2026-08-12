Dramatischer Unfall im Kreis Steinburg: Ein BMW krachte in einen abbiegenden Traktor. Dieser kippte daraufhin auf die Seite.

Der Traktor kippte aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes auf die Seite. Florian Sprenger

Ein Traktorfahrer ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Sommerland (Kreis Steinburg) leicht verletzt worden.

Nach Polizeiangaben wollte der 81-Jährige auf dem Lesingfeld gegen 15.45 Uhr aus Richtung Herzhorn nach links auf eine kleine Brücke abbiegen, als zeitgleich ein 55-Jähriger mit seinem BMW von hinten zum Überholen ansetzte und dann gegen das landwirtschaftliche Fahrzeug stieß.

81-jähriger Traktorfahrer kommt ins Krankenhaus

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Bei der Kollision landete der Traktor auf der Seite, am BMW lösten die Airbags aus. Vorsorglich kam der 81-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, er sei den Beamten zufolge leicht verletzt worden. Die Feuerwehr übernahm das Abbinden der auslaufenden Betriebsstoffe und kümmerte sich um die Autobatterie des Wagens.

Die Straße war während der Maßnahmen nur aus Richtung Herzhorn befahrbar. Nach Abschluss der Unfallaufnahme konnten die Fahrzeuge geborgen und die Straße wegen der Ölspur gereinigt werden.