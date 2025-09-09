Crash auf Autobahn bei Hamburg: SUV überschlägt sich – Fahrer ins Krankenhaus

Schwerer Unfall auf der A1 nahe Hamburg: Ein SUV ist gegen die Leitplanke gekracht und hat sich überschlagen. Der Fahrer hatte Glück.

Der 57-Jährige hat sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Er soll nach Angaben der Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe in Richtung Norden unterwegs gewesen sein, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Er prallte rechts und links gegen die Leitplanken. Das Mazda CX-5 überschlug sich, landete nach dem Überschlag aber wieder auf den Reifen.

Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Er wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)