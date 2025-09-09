mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Nach dem Überschlag auf der A1 bei Hamburg landete der Mazda wieder auf den Rädern.

Nach dem Überschlag auf der A1 bei Hamburg landete der Mazda wieder auf den Rädern. Foto: Christoph Leimig

  • Bargteheide

Crash auf Autobahn bei Hamburg: SUV überschlägt sich – Fahrer ins Krankenhaus

Schwerer Unfall auf der A1 nahe Hamburg: Ein SUV ist gegen die Leitplanke gekracht und hat sich überschlagen. Der Fahrer hatte Glück.

Der 57-Jährige hat sich bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Er soll nach Angaben der Polizei am Dienstag in den frühen Morgenstunden zwischen Bargteheide und Bad Oldesloe in Richtung Norden unterwegs gewesen sein, als er plötzlich von der Fahrbahn abkam.

Er prallte rechts und links gegen die Leitplanken. Das Mazda CX-5 überschlug sich, landete nach dem Überschlag aber wieder auf den Reifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Golf fährt Radfahrer in Hamburg an – Notarzt kommt per Hubschrauber

Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Wagen befreien. Er wurde laut Polizei mit leichten Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test