Crash auf A7 bei Hamburg: Auto landet auf dem Dach – mehrere Verletzte

Auf der A7 bei Quickborn sind bei einem Unfall am Sonntagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Durch die Kollision hatte sich ein Auto überschlagen.

Der Unfall hatte sich gegen 16.15 Uhr kurz hinter der Anschlussstelle in Richtung Norden ereignet. Laut Autobahnpolizei hatte ein Mercedesfahrer offenbar aufgrund von zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto verloren. Folglich stieß das Auto gegen einen VW, welcher sich durch den Aufprall überschlug und schließlich auf dem Dach liegen blieb.

Drei Verletzte in Krankenhäuser gebracht

Die beiden Insassen des VW wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Auch der Mercedesfahrer erlitt leichte Verletzungen. Alle drei Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

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Die A7 musste dafür gesperrt werden. Seit die beiden Autos abgeschleppt sind, ist die Autobahn seit etwa 18.15 Uhr wieder frei.