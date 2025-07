Crash an defekter Ampel – mehrere Verletzte nahe Hamburg

Schwerer Unfall am Sonntagabend in Bargteheide nahe Hamburg: An der Kreuzung Westring/Alte Landstraße stießen zwei Autos zusammen. Drei Menschen wurden verletzt, zwei Hunde mussten von Feuerwehr und Polizei betreut werden.

An der Kreuzung war die Ampelanlage ausgefallen. Die Vorfahrt wurde stattdessen durch Verkehrsschilder geregelt. Doch offenbar kam es bei einem Autofahrer zu einem Missverständnis: Laut Polizei nahm er gegen 19:15 Uhr einem anderen Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dessen Fahrzeug.

Feuerwehr streut auslaufende Flüssigkeiten ab

Drei Menschen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Mindestens eine Person kam ins Krankenhaus.

Beide Autos wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Aus den Motoren liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr mit Bindemitteln abstreute.

In den beteiligten Fahrzeugen saßen auch zwei Hunde. Die Einsatzkräfte kümmerten sich um die Tiere, die ersten Angaben zufolge unverletzt blieben. Die Polizei ermittelt den genauen Unfallhergang.