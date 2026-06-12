Im Norden

Crash an Ampel: Wagen schleudert in die Bäume – mehrere Verletzte

Michael Reis
Schwer beschädigter schwarzer Pkw nach Kollision, Feuerwehr und Einsatzkräfte arbeiten an der Unfallstelle.
Die Front des VW Touareg wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Es gab drei Verletzte – darunter auch ein Kind.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 15.15 Uhr an der Ampelkreuzung Ostring/Wohltorfer Weg in Wentorf bei Hamburg. Nach ersten Informationen krachte ein schwarzer VW Touareg frontal in die Fahrerseite eines roten Tesla Model S.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla von der Straße geschleudert und kam erst im an die Straße grenzenden Waldstück zum Stehen, wo er gegen Bäume prallte.

Auch ein Kind unter den Verletzten

Das könnte Sie auch interessieren:

Insgesamt wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kind, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd der MOPO mitteilte. Aber nur eine Person kam ins Krankenhaus, die anderen beiden verweigerten den Transport.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Die Polizei sperrte die Kreuzung vollständig und nahm die Ermittlungen auf.

Im Norden Feuerwehr kreis herzogtum lauenburg wentorf bei hamburg unfall Polizei
Kommentare öffnen

Anzeige
Anzeige