Im Norden
Crash an Ampel: Wagen schleudert in die Bäume – mehrere Verletzte
Im Kreis Herzogtum Lauenburg sind zwei Autos an einer Kreuzung zusammengestoßen. Es gab drei Verletzte – darunter auch ein Kind.
Der Unfall ereignete sich am Nachmittag gegen 15.15 Uhr an der Ampelkreuzung Ostring/Wohltorfer Weg in Wentorf bei Hamburg. Nach ersten Informationen krachte ein schwarzer VW Touareg frontal in die Fahrerseite eines roten Tesla Model S.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Tesla von der Straße geschleudert und kam erst im an die Straße grenzenden Waldstück zum Stehen, wo er gegen Bäume prallte.
Auch ein Kind unter den Verletzten
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Insgesamt wurden drei Personen verletzt, darunter ein Kind, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Süd der MOPO mitteilte. Aber nur eine Person kam ins Krankenhaus, die anderen beiden verweigerten den Transport.
Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und streute ausgelaufene Flüssigkeiten ab. Die Polizei sperrte die Kreuzung vollständig und nahm die Ermittlungen auf.
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