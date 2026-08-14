Palmen-Feeling, Drinks im Sand, Musik und Meerblick: Zwischen Travemünde und Fehmarn gibt es zahlreiche Strandbars an der Ostsee.

Karibik-Feeling an der Ostsee? Palmen, Sand und Lounge-Musik machen’s an der Lübecker Bucht möglich. Denn zahlreiche Strandbars sorgen zwischen Travemünde und Fehmarn für besondere Abwechslung zwischen den zahlreichen Restaurants, Cafés und Kneipen.

Geboten wird den Gästen in den Beachbars aber nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern auch DJ-Sessions, Sommer-BBQ oder Partys. Was die größeren und kleineren Strandbars in der Region alles bieten und wo sie zu finden sind – ein Überblick von Süd nach Nord.

„Lighthouse-Lounge“: Strandbar in Travemünde

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Direkt in erster Reihe an der Lübecker Bucht ist die „Lighthouse-Lounge“ zu finden – in Travemünde nahe der Nordmole, am Fuß des Maritim-Hotels. Der Beachclub ist täglich von 11 bis 1 Uhr geöffnet – wetterbedingt sind wie bei allen anderen Freiluft-Bars jedoch Änderungen möglich. Geboten wird Gästen Entspannung im Sand und eine große Auswahl an Getränken.

Strandbars in Timmendorfer Strand

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Eine 1A-Lage hat auch die „Beachlounge“ in Timmendorfer Strand zu bieten: Die Bar, die zum Maritim gehört, befindet sich im Bereich vor dem Hotel direkt am Strand. Geöffnet ist meist von 11 bis 19 Uhr. Das Angebot reicht von Sommer-BBQ bis zu Live-Musik.

Nur wenige Schritte entfernt gibt es an der Trinkkurhalle zudem die „Baltic-Wave-Summer-Lounge“. Zwar mit der Ostsee im Rücken, jedoch mit hawaiianischen Vibes – denn die Bar am Seepferdchenbrunnen flankiert die mobile Wellenreit-Anlage, die dort aufgebaut ist. Geboten werden hier täglich „BBQ, Beats und Baltic Drinks“.

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„Beachlounge“: Strandbar in Scharbeutz

Wie in Timmendorfer Strand gibt es auch in Scharbeutz eine „Beachlounge“ – hier allerdings vom „Café Grande“. Neben Cocktails und hausgemachter Limonade gibt es Speisen wie Burger, Pizza und Fritten. Im Sommer finden Salsa-Tanzabende und eine Silent-Disco statt; geöffnet ist von 12.30 bis 22 Uhr.

„Haffdüün“: Strandbar in Haffkrug

Im Nachbarort – in Haffkrug – gibt es ebenfalls eine Strandbar: das „Haffdüün“. Angeboten werden direkt an der Strandallee unweit der Seebrücke hausgemachte Drinks mit regionalem Bezug, aber auch Speisen wie Burger, Snacks und Fisch-Puccias. Neben dem Gastronomieangebot gibt es DJs und ein Charity-Festival. Die Beachbar am Ostseestrand ist täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

„Strandperle“: Strandbar in Sierksdorf

Unterhalb des Ferienparks gelegen, befindet sich die nächste Strandbar an der Lübecker Bucht, die „Strandperle“. Hier wird selbst gebackener Kuchen plus eine Getränkeauswahl angeboten – täglich von 9 bis 18 Uhr.

„Strandkiste“: Strandbar in Neustadt

Auch Neustadt kann Karibik-Feeling bieten: Die „Strandkiste“ (früher so manchem bekannt als „Fischers Ostseelounge“) bietet Live-Musik, Essen und Trinken. Die „Strandkiste“ bietet eine kleine Dachterrasse als Hingucker, Strandliegen sowie (Schlaf-)Strandkörbe. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 22 Uhr sowie an Wochenenden bis 1 Uhr und länger.

„Ostseelounge“: Strandbar in Grömitz

Liegestühle, Sofas und Sitzinseln gibt es ebenfalls in der „Ostseelounge“ – plus entspannte Hintergrundmusik. Diese Strandbar ist in Grömitz unweit der Seebrücke zu finden. Geöffnet ist sie bis Oktober täglich ab 12 Uhr (nur bei trockenem Wetter). Weiterhin in Grömitz zu finden ist der „Beachclub Soul“.

Direkt an der Kurpromenade dient hier eine riesige Schaukel im Außenbereich als Hingucker. Das Team veranstaltet Events, auf der Karte stehen Tapas, Bowls, Paella und Burger plus passende Getränke. Geöffnet ist täglich ab 12 Uhr.

Strandbar Nummer 3 in Grömitz ist die „Aloha Wassersport-Lounge“. Die Bar ist zwar Teil einer Wassersportschule, die jedoch die Möglichkeit bietet, bei einem Getränk oder Snack im Sand zu entspannen und das Geschehen auf der Ostsee zu beobachten.

„Deck 7“: Strandbar in Heiligenhafen

In prominenter Lage – direkt neben der Seebrücke von Heiligenhafen – ist „Deck 7“ zu finden. Die Strandbar bietet unter anderem Silent-Disco, Open-Air-Kino und reichlich Live-Musik. Geöffnet ist montags bis freitags ab 12 Uhr sowie an Wochenenden ab 11 Uhr.

„360-Grad-Bar“: Strandbar auf Fehmarn

Die wahrscheinlich nördlichsten Strandbars Ostholsteins sind auf Fehmarn zu finden – so zum einen das „Strukkamp“. Das Angebot reicht von Snacks und Drinks bis hin zu Events mit Live-Musik oder DJ-Sessions. Öffnungszeiten: täglich von 12.30 bis 23 Uhr.

Zum anderen gibt es die „360-Grad-Bar“ in Burgtiefe. Serviert werden hier unter anderem der „Fehmarner Zuckerrübenschnaps“, aber auch Espresso Martini. Geöffnet ist täglich von 10 bis 22 Uhr. Montags gibt es ab 19 Uhr den „Music Monday“ mit wechselnden Künstlern und Bands. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)