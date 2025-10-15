Unterkunft im Norden: Container gehen in Flammen auf

Feuer an der Obdachlosenunterkunft: In Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Container in Flammen aufgegangen. Auch in Hamburg brannte es in einer Wohnunterkunft. Hier löste die Feuerwehr Großalarm aus.

Das Feuer in Wentorf brach gegen 2 Uhr in der Nacht am Südring 42 aus. Mehrere Container gingen in Flammen auf. Laut Lagedienst handelte es sich dabei um Müllcontainer. Auch eine Hecke sowie ein aufgeschichteter Laubhaufen brannten.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Abriss an der Sternbrücke: Verwunschenes Haus aufgetaucht

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Brandursache ist noch unklar. Nach MOPO-Informationen soll eine Person kontrolliert worden sein.

Feuer auch in Hamburger Wohnunterkunft

Auch in Hamburg brannte es in einer Wohnunterkunft. Gegen 0 Uhr wurde die Feuerwehr zum Überseering gerufen. Hier war eine starke Verqualmung gemeldet worden. Deshalb war vorsichtshalber Großalarm ausgelöst worden. Mehr als 40 Retter rückten an.

Im Kellerbereich waren Plastikteile in Brand gesetzt worden, die Flammen wurden rasch gelöscht. Laut Feuerwehr gab es einen leicht verletzten Bewohner. In der Vergangenheit war es hier immer wieder zu Brandeinsätzen gekommen. Die Unterkunft gehört zu den größten der Stadt. (mp)