Cold Case: Student seit elf Jahren vermisst – Leichenspürhunde schlagen an

Neue Suche im Wald, modernste Technik, alte Spuren: Die Cold Case Unit rollt einen rätselhaften Vermisstenfall neu auf – Suchhunde zeigen Interesse.

Mit sechs Leichenspürhunden sucht die Polizei seit Mittwoch nach einem seit elf Jahren vermissten Studenten in einem Waldgebiet nördlich von Neumünster. Die Hunde hätten dabei auch erste Bohrlöcher in einem rund 150 Quadratmeter abgesucht, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes sagte. „Dabei zeigten sie Interesse an einigen Punkten, die nun näher untersucht werden sollen.“ Die Suche soll am Donnerstag weitergehen.

Das Suchareal kann den Angaben zufolge auch noch ausgeweitet werden. Am Dienstag hatten Einsatzkräfte den Bereich im Wald von Laub und Schnee befreit. An der Suchaktion sind rund 30 Einsatzkräfte beteiligt, darunter auch Kräfte des Technischen Zugs der Einsatzhundertschaft Eutin, des Kampfmittelräumdienstes sowie Diensthundeführer.

Student wird vermisst: Tötungsdelikt vermutet

Die Abteilung für ungeklärte Fälle des Landeskriminalamts (Cold Case Unit) hat die Ermittlungen zum Verschwinden eines damals 28 Jahre alten Maschinenbau-Studenten aus Neumünster im Dezember 2014 aufgenommen. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die Leiche wurde bisher nicht gefunden.

Die Ermittler hätten bei ihrer Arbeit auch damals gesicherte Spuren untersuchen lassen, sagte Oberstaatsanwalt Michael Bimler. „Darunter sind auch Bodenspuren, die aus dem Wattenbeker Gehege stammen könnten.“ Am Dienstag hatten Einsatzkräfte das Areal in dem Waldstück von Schnee und Eis befreit, sowie Löcher in den Boden gebohrt. Das Gehege liegt zwischen Neumünster und Bordesholm. Das gesamte Waldgebiet ist für die Dauer der Suche abgesperrt und für Spaziergänger nicht passierbar.

Freundin meldete ihn vor gut elf Jahren als vermisst

Der junge Mann war zuletzt am Mittag des 15. Dezember 2014 von seiner Freundin in ihrer Neumünsteraner Wohnung gesehen worden. Am Abend desselben Tages meldete sie ihn als vermisst. Das Auto des 28-Jährigen wurde fünf Tage später in Hamburg gefunden. Im Januar 2015 geriet außerdem ein Leihanhänger mit einer auffälligen gelben Plane in den Fokus, der offenbar von dem jungen Mann genutzt worden war.

Ein Tatverdacht richtete sich gegen zwei damals 28 und 26 Jahre alte Männer aus Neumünster und Kappeln, die zum Umfeld des Vermissten gehörten. Die Tat konnte ihnen jedoch nicht nachgewiesen werden, wie die Ermittler berichteten.

Mehrere Areale erfolglos abgesucht

Im Juli 2015 gingen die Ermittler aufgrund ihrer bisherigen Erkenntnisse davon aus, dass der 28-Jährige tot war und seine Leiche im Bereich Neumünster erst angezündet und dann vergraben worden sein könnte, teilten LKA und Staatsanwaltschaft mit. Mehrere Areale wurden mit Spürhunden und einem Bagger in der Folge erfolglos abgesucht.

In der Öffentlichkeit sei es danach still um den Fall geworden, doch die Ermittlungen seien weitergelaufen, berichteten die Behörden. 2024 rollte die sogenannte Cold Case Unit den Fall neu auf. Die Ermittler beschäftigten sich den Angaben zufolge intensiv mit den Akten, analysierten die bisherigen Ermittlungsschritte und Erkenntnisse, prüften neue Ansätze und tatrelevante Spuren, nutzten modernste kriminaltechnische Methoden und befragten Zeugen. (dpa)