Immer mehr Lebensmittel werben mit „High Protein“. Aber wie gesund ist der Eiweiß-Hype wirklich? Ein Mediziner klärt über Nutzen und Risiken auf.

Pudding, Käse und selbst tiefgekühltes Fertig-Hühnerfrikassee: Unzählige Produkte werden seit geraumer Zeit mit dem Etikett „High Protein“ versehen. Der Extra-Schuss Eiweiß verspricht Gesundheit, Fitness und Hilfe beim Abnehmen und hat einen regelrechten Trend ausgelöst. Aber ist da auch was dran? Das weiß Dr. Peter Wellhöner, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin /Gastroenterologie am Ameos Klinikum Eutin.

Herr Dr. Wellhöner, mal direkt gefragt: Haben Sie schon einmal Protein-Pudding gekauft?

Nein, Protein-Pudding habe ich noch nie gekauft, aber ich habe mal Skyr gekauft.

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Warum haben Sie nicht zum High-Protein-Produkt gegriffen?

Als Gastroenterologe beschäftige ich mich viel mit Ernährung. Ich bin normalgewichtig und muss meinen Hunger nicht mit proteinreicher Kost dämpfen. Ich mache aber viel Sport und habe deshalb einen höheren Proteinbedarf. Den decke ich über normale Lebensmittel oder mal Skyr oder Harzer Käse. Dieses ganze Proteinpulver schmeckt mir einfach nicht.

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Wie viel Protein brauchen wir eigentlich – und wer braucht mehr?

Wenn Sie normalgewichtig sind, kein Leistungssportler, sich moderat bewegen und unter 65 Jahre alt sind, brauchen Sie circa 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß pro Tag. Das ist in einer normalen, gesunden Mischkost in ausreichender Menge enthalten. Wenn Sie älter sind, nimmt Muskelmasse ab.

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Dr. Peter Wellhöner, Chefarzt der Abteilung Innere Medizin /Gastroenterologie am Ameos Klinikum Eutin. AMEOS

Die Idee ist, dass man diesem Muskelschwund mit einer erhöhten Eiweißaufnahme etwas entgegensetzen kann. Das funktioniert aber tatsächlich nur, wenn sich der Betreffende auch ausreichend bewegt und seine Muskeln fordert. Und nur wenn Sie Leistungssportler sind – also Marathon laufen, jeden zweiten Tag Gewichte heben oder aktiv Fußball spielen –, dann braucht es bis zu zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Aber das sind halt die wenigsten von uns.

Durch die ganzen High-Protein-Produkte im Supermarkt wird einem ja suggeriert: Je mehr Protein, desto besser. Wird unser Bedarf da überschätzt?

Wenn ich im Supermarkt aufs Band gucke, würde ich erst mal sagen: Bevor ihr jetzt Protein einkauft, guckt mal lieber, was ihr da sonst draufgelegt habt! Softdrinks mit viel Zucker, Fertigprodukte, hochprozessiertes Essen, wenig frisches Gemüse oder Obst.

Bevor ich Proteinpulver, Shakes oder Skyr dazulege, wäre es vernünftig, diese kalorienreiche, in Anführungsstrichen wertlose Kost zu reduzieren. Protein macht zwar kurzfristig satt und kann dazu führen, dass man weniger anderes isst. Das funktioniert aber nicht auf Dauer. Man muss sich aktiv gesund ernähren. Weniger McDonald’s, weniger Fertigpizza, weniger Toastbrot – eigentlich weiß ja jeder, was gesund ist.

Ist „High Protein“ automatisch gesund?

Wenn man sonst gesund ist, schadet es sicherlich nicht. Aber wenn der Darm mit sehr viel Eiweiß überfordert wird, kann es zu Verdauungsproblemen kommen. Wer viel Protein zu sich nimmt, muss auch deutlich mehr trinken. Tut man das nicht, bekommt man zum Beispiel Verstopfung oder Kopfschmerzen. Das Protein kann außerdem im Dickdarm von Bakterien zersetzt werden, was zu sehr unangenehmen Blähungen führen kann. Zu viel Protein macht übrigens auch schlechte Laune! Bei extrem proteinreichen Diäten haben die Leute zwar abgenommen, hatten am Ende aber Kopfschmerzen und sehr schlechte Laune.

Proteine erzeugen beim Verstoffwechseln Abbauprodukte, die über die Niere ausgeschieden werden müssen. Um die auszuschwemmen, muss man viel trinken. Schafft man das nicht, kann das tatsächlich zu schlechter Laune führen. Wirklich vorsichtig sein muss man, wenn man nierenkrank ist! Bei kranken Nieren kann hohes Protein zu einer dauerhaften Verschlechterung der Nierenfunktion führen – das wäre ein echter Nierenschaden, den man sich da anfuttert.

Gibt es einen Unterschied zwischen natürlichen Proteinquellen und hochverarbeiteten Produkten?

Das ist ein Riesenunterschied! Es kommt nicht nur auf die Menge des Proteins an, sondern auf die Qualität. Bei diesen Shakes und Pulvern wissen wir oft gar nicht genau, was außer Protein noch drin ist – da ist ein Haufen Zusatzstoffe drin. Außerdem verzichtet man gleichzeitig auf wichtige Vitamine, Ballaststoffe und Spurenelemente.

Nutzen Sie eine natürliche, pflanzliche Proteinquelle wie Bohnen, Linsen, Dinkel, Reis, Hafer oder Hirse, haben Sie eine sehr reichhaltige Proteinquelle, in der gleichzeitig viele Vitamine und Ballaststoffe enthalten sind. Das ist besser für den Körper und vor allem für den Darm. Oder Sie essen Eier, Milchprodukte oder ab und zu Fleisch. Mit einer gesunden Mischkost können Sie auf diesen ganzen kommerziellen Kram im Supermarkt eigentlich verzichten.

Was raten Sie Menschen, die Gemüse nicht mögen? Ist Protein-Pudding dann besser als gar nichts?

Ich glaube, bei vielen ist es reine Bequemlichkeit. Da ist in den letzten Jahren viel Kochkompetenz verloren gegangen. Was immer hilft, ist die berühmte mediterrane Ernährung: frisches Gemüse, Olivenöl, Eier, ab und zu ein Stückchen Fleisch und viel Vollkorn. Hochprotein-Shakes sind eine Ergänzung, kein Ersatz.

Wo wird der Protein-Hype aus medizinischer Sicht kritisch?

Problematisch wird es, wenn Menschen ihren Fokus nur noch aufs Eiweiß legen. Protein macht satt, aber man vergisst die anderen Sachen: Vitamine, Spurenelemente und Ballaststoffe.

Das zweite Problem ist das permanente Gedankenkreisen ums Essen. Dieses ewige Kalorien- und Proteinzählen führt schnell zu Essstörungen. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)