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Nick Turley

Vom beschaulichen Itzehoe in Schleswig-Holstein zur Weltkarriere im Silicon Valley: ChatGPT-Chef Nick Turley. Foto: Patrick Sun

  • Itzehoe

paidChef von ChatGPT kommt aus dem Norden – von der Kleinstadt ins Silicon Valley

Über jedes neue Tool von ChatGPT entscheidet ein Mann aus Itzehoe. Nick Turley ist der Head of ChatGPT beim Tech-Konzern OpenAI. Dabei ging er auf kein Eliteinternat, sondern auf das Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) in Itzehoe. Uns verrät er, wie es zu dieser Karriere kam, was das Leben in San Francisco von dem in Itzehoe unterscheidet und was er an Schleswig-Holstein vermisst.


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