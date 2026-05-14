Über jedes neue Tool von ChatGPT entscheidet ein Mann aus Itzehoe. Nick Turley ist der Head of ChatGPT beim Tech-Konzern OpenAI. Dabei ging er auf kein Eliteinternat, sondern auf das Sophie-Scholl-Gymnasium (SSG) in Itzehoe. Uns verrät er, wie es zu dieser Karriere kam, was das Leben in San Francisco von dem in Itzehoe unterscheidet und was er an Schleswig-Holstein vermisst.





