Die Unfallstelle auf der A7

Die Unfallstelle auf der A7: In den Crash waren drei Autos involviert, darunter ein Mercedes und ein VW. Foto: Holstein-Report

  • Kaltenkirchen

Chaos auf der A7: Mehrere Autos verunglückt – Autobahn gesperrt

Zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg staut sich der Verkehr nach einem schweren Unfall auf der A7. Ein Auto kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen, eine Person wurde verletzt.

Die A7 ist aktuell in Höhe des Parkplatzes Moorkaten West zwischen Kaltenkirchen und Henstedt-Ulzburg gesperrt. Am Abend ereignete sich ein Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem ein Auto entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam. Nach aktuellem Stand wurde eine Person verletzt.

A7: Rettungskräfte im Einsatz – langer Rückstau

Aufgrund des großen Trümmerfeldes musste die Autobahn in Richtung Süden komplett gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Kaltenkirchen unterstützt derzeit bei den Aufräumarbeiten. Der Verkehr wird über den Parkplatz umgeleitet, es bildet sich ein langer Rückstau.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

