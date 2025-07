Carport brennt – Rauchsäule steigt über Wohngebiet auf

Im Krempe (Kreis Steinburg) ist am Freitagabend ein Carport in Brand geraten. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen.

Die erste Meldung über den Brand im hinteren Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Breite Straße ging gegen 19.20 Uhr ein. Bereits wenige Minuten später meldeten weitere Anrufer eine starke Rauchentwicklung. Als die ersten Einsatzkräfte den Ort erreichten, stand der Carport bereits in Vollbrand. Zudem drohten die Flammen auf das Gebäude überzugreifen, weshalb weitere Kräfte aus Itzehoe und Glückstadt nachgefordert wurden.

Durch das schnelle Eingreifen konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und so ein größerer Gebäudeschaden verhindert werden. Durch die starke Hitzeentwicklung in dem Gebäude ging eine Fensterscheibe zu Bruch. Ob noch weitere Schäden am Wohnhaus entstanden sind, war zunächst unklar. Unter dem Carport, der zu einem anderen Grundstück gehörte, sollen sich unter anderem Fahrräder befunden haben.

Ob Brandstiftung oder ein technischer Defekt das Feuer verursacht hat, ist noch unklar. Die Polizei hat vor Ort mögliche Zeugen befragt, zudem hat die Kriminalpolizei die Arbeit zur Ermittlung der Brandursache aufgenommen.