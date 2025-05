Beißender Gestank! Säure in Wohnung geworfen – mysteriöse Attacke bei Hamburg

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend im Norderstedter Stadtteil Friedrichsgabe eine Flasche mit Buttersäure durch das Fenster einer Wohnung geworfen.

Die Flasche durchschlug die Fensterscheibe, landete im Wohnzimmer und zerbrach am Boden. Ein übler Geruch verteilte sich in der Wohnung des Mehrfamilienhauses im Stadtteil Friedrichsgabe in Norderstedt. Gegen 20.30 Uhr ging ein Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein. Verätzungsgefahr für Haut und Atemwege!

Mit einem kleinen Gefahrgutzug machte sich die Feuerwehr auf den Weg und ließ vor Ort das Gebäude räumen. 13 Personen waren betroffen. Die Geschädigte klagte über Atemwegsbeschwerden, wurde vom Rettungsdienst behandelt, musste anschließend aber nicht in ein Krankenhaus. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass es sich beim Inhalt der Flasche um Buttersäure gehandelt haben soll.

Das könnte Sie noch interessieren: Köhlbrandbrücke wird gesperrt – im Hamburger Süden droht Verkehrschaos.

Nach dem Einsatz musste die Einsatzkleidung der Feuerwehrleute dekontaminiert werden, dafür stellte die Feuerwehr einen entsprechenden Container vor Ort auf. Die Fahndung der Polizei konnte zunächst keinen Tatverdächtigen feststellen. Hintergründe für die Tat sind völlig unklar. (mp)