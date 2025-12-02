Bus-Unfall an ausgeschalteter Ampel: Fahrgast verletzt – enormer Schaden

Totalschaden an zwei Fahrzeugen, ein verletzter Fahrgast: Auf einer Kreuzung in Schwentinental (Kreis Plön)kam es am frühen Dienstagmorgen zu einem Bus-Unfall. Der Sachschaden ist enorm.

Bei dem Zusammenstoß des Linienbusses mit dem Transporter erlitt ein Fahrgast leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte den Mann vorsorglich in ein Krankenhaus, wie die Polizei berichtete.

Bus-Unfall: Totalschaden an beiden Fahrzeugen

Der Bus-Unfall hatte sich demnach gegen 5.10 Uhr ereignet, als die Ampel an der Kreuzung ausgeschaltet war. Der Bus sei in Richtung Kiel-Ellerbek unterwegs gewesen, der Lieferwagen von links aus Richtung der Bundesstraße 76 gekommen.

An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Die Schadenshöhe beträgt nach Polizeiangaben schätzungsweise 650.000 Euro. Der Lieferwagen war demnach nicht mehr fahrbereit, der Linienbus konnte seine Fahrt dagegen bis zum Betriebsgelände fortsetzen. (dpa/mp)