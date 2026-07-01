Beim Überholen eines Busses verliert ein Fahranfänger offenbar die Kontrolle über sein Auto. Nach dem Frontalzusammenstoß ermittelt die Polizei auch wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Dienstagabend auf der Lübecker Straße (L82) in Delingsdorf (Kreis Stormarn) zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Ein 18 Jahre alter Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Mann mit seinem Hyundai gegen 17.20 Uhr von Ahrensburg in Richtung Bargteheide unterwegs. Beim Überholen eines Linienbusses geriet er aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und anschließend in den Gegenverkehr. Dort stieß der Hyundai frontal mit dem Seat einer 36-jährigen Frau zusammen.

18-Jähriger erleidet schwere Verletzungen

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Der 18-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt.

Da die Einsatzkräfte vor Ort Hinweise auf einen möglichen körperlichen Mangel des Fahrers feststellten, leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ein. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. (rei)