Will ein Jugendlicher Potenzpillen am Rande der Travemünder Woche verkaufen? Weil die Bundespolizei den Jungen im Blick hat, gibt es Ärger.

Am Rande der Travemünder Woche hat ein 15-Jähriger versucht, verschreibungspflichtige Potenzpillen zu verkaufen. Die Bundespolizei kontrollierte den Jugendlichen am Samstagabend in Travemünde und fand bei ihm neun Tabletten verschiedener Farben ohne Originalverpackung.

Der Jugendliche habe angegeben, bei den blauen, roten und braunen Tabletten handele es sich um unterschiedliche Konzentrationen des Viagra-Wirkstoffs, hieß es in einer Mitteilung.

Der 15-Jährige habe auf Nachfrage angegeben, die Tabletten gegen Geld an Freunde weitergeben zu wollen. Die Bundespolizei erteilte dem Jugendlichen einen Platzverweis und informierte die Erziehungsberechtigten. Mit deren Einverständnis wurde er am späteren Abend entlassen. Da es sich um einen verschreibungspflichtigen Wirkstoff handelt, steht den Angaben nach jetzt der Verdacht eines Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz im Raum. (dpa/mp)