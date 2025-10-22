Tonnenschwere Schiffsschrauben gestohlen – drei Männer verhaftet

Dieser Diebstahl war Schwerstarbeit: Die Polizei hat am Montagabend in Büsum (Dithmarschen) drei Männer festgenommen, die am Hafen eine tonnenschwere Schiffsschraube gestohlen hatten. Nicht deren erste Tat.

Wie die Polizei mitteilte, hatte eine Zeugin gegen 20.15 Uhr beobachtet, wie drei Männer am Fischereihafen eine rund eine Tonne schwere Schiffsschraube in einen Transporter verluden und flüchteten. Die Besatzung eines Streifenwagens stoppte das Fahrzeug kurz darauf.

Büsum: Gestohlene Schiffsschraube sichergestellt

Auf der Ladefläche wurde das maritime Stück gefunden und sichergestellt. Die Insassen aus Bulgarien (33, 45 und 52 Jahre) wurden festgenommen. Gegen den 33-Jährigen lag ein Haftbefehl vor, er kam in Haft.

Auf Videoaufnahmen vom Gelände war später zu sehen, dass das Trio schon am Nachmittag zugeschlagen und eine kleinere Schiffsschraube gestohlen hatte. Die wurde dann im Zuge eines Durchsuchungsbeschlusses in einer Wohnung eines der Tatverdächtigen sichergestellt.