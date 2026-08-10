Es ist ein ungewöhnlicher Parteiaustritt. Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmannn verlässt die SPD – obwohl er das eigentlich gar nicht möchte.

Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann ist aus der SPD ausgetreten. Das teilte er auf Instagram mit. Mehrere Medien berichteten.

Er habe diesen Schritt auf Bitten des Landesvorsitzenden Ulf Kämpfer unternommen, erklärte Bergmann. Der 1971 geborene Politiker war 1987 als 16-Jähriger in die SPD eingetreten.

Hintergrund des Austritts ist die Oberbürgermeisterwahl im nächsten Jahr. Bergmann hatte sich entschieden, als überparteilicher Kandidat wieder anzutreten. Die SPD stellte daraufhin den Vorsitzenden der örtlichen SPD-Fraktion, Frank Matthiesen, auf. Mit Bergmanns Austritt aus der SPD wird vermieden, dass zwei SPD-Bewerber gegeneinander antreten.

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„Ich wäre gern Mitglied geblieben, aber so ein Verhältnis muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen“, sagte Bergmann einem Bericht der „Kieler Nachrichten“ zufolge. Der Amtsinhaber wird nach eigenen Angaben von den Grünen und der Partei Volt unterstützt.

Bergmann war 2017 Präses der Hamburger Handelskammer

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Bevor Bergmann 2021 erstmals zur Oberbürgermeisterwahl in Neumünster antrat, hatte er als Chef des 2013 selbst gegründeten IHK-Rebellen-Bündnisses „Zwangsbeiträge abschaffen – Die Kammer sind WIR“ die Hamburger Handelskammer aufgemischt.

Mit dem Versprechen, Zwangsbeiträge der Kammer abzuschaffen, bezog Bergmann 2017 mit seinem Rebellen-Bündnis überraschende 55 von 58 Sitze im Plenum. Das ermöglichte Bergmann im April 2017 zum Präses der Handelskammer zu werden. Doch das Vorhaben der Rebellen, die Kammergebühren und die Pflichtmitgliedschaft in der IHK abzuschaffen, scheiterte. Bergmanns Wahl-Bündnis zerteilte sich schließlich. Im Dezember des Folgejahres legte Bergmann sein Amt nieder. (dpa/mp)