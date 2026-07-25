In Brokdorf verzögert sich die Eröffnung des sanierten Freibades erneut. Ursprünglich für diesen Sommer geplant, verschiebt sie sich nun auf die Saison 2027.

Bürgermeister Jörg Schmidt, hier mit dem neuen Kinderbecken im Hintergrund, ärgert sich darüber, dass sich die Arbeiten im Freibad weiter verzögert haben. Ilke Rosenburg

Eigentlich hatte die Gemeinde Brokdorf (Kreis Steinburg) die Neueröffnung des sanierten Freibads für diesen Sommer fest im Blick. Mitte Juli, spätestens im August, sollten sich endlich die Tore zum Schwimmbad am Deich wieder öffnen. Doch ein Blick auf die Anlage zeigt: Von einer Fertigstellung ist man weit entfernt.

„Der Badebetrieb wird dieses Jahr nichts mehr“, sagt Bürgermeister Jörg Schmidt – sichtlich enttäuscht und verärgert. Denn weitere Verzögerungen im Verlauf der Sanierungsarbeiten führten dazu, dass eine Schwimmbaderöffnung in der laufenden Saison nicht mehr zu schaffen sei, erklärt er.

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Teilweise seien Firmen zu langsam, und die Planung sei nicht ganz ausgereift gewesen. Als aktuelles Beispiel nennt der Bürgermeister den Stromanschluss, bei dem jetzt festgestellt worden sei, dass er zu klein für die Anlage sei. Das sei nur schwer nachvollziehbar, denn schließlich sei der Anlagenumfang – die Erneuerung der gesamten Schwimmbadtechnik – bekannt gewesen. Das sei ein ausschlaggebender Grund dafür gewesen, warum noch nicht gestartet werden könne. Und es habe weitere Verzögerungen gegeben, weil von Firmen nachträgliche Änderungen eingebracht worden seien.

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Aber wesentlich sei bereits der zu Beginn der Sanierungsmaßnahmen im Frühjahr 2024 erfolgte Ausfall der mit den Erdarbeiten beauftragten, aber in Insolvenz geratenen Firma gewesen. Neuausschreibung und Beauftragung eines anderen Unternehmens nahmen viel Zeit in Anspruch, erst Anfang 2025 ging es weiter. „Es ist einfach unglaublich.“ Das Vergaberecht müsse geändert werden – weg vom Bürokratismus, hin auch zu mehr Eigenverantwortung der Kommunen, meint der Bürgermeister.

Gerade wird noch an der Stromversorgung für die Freibadanlage gearbeitet. Ilke Rosenburg

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und der mit dem Sanierungsprojekt verbundenen Förderung mussten die Arbeiten europaweit ausgeschrieben werden. Der günstigste Anbieter bekommt den Zuschlag. Natürlich sei die Förderung toll, so Schmidt. Wenn allerdings die durch außer- und überplanmäßige Ausgaben entstandenen Mehrkosten den Förderbetrag einholten, müsse man überlegen, wie sinnvoll die Vergabevorgabe sei. Als die Sanierungsplanungen im Jahr 2023 konkret wurden, waren die Brokdorfer von 4,8 Millionen Euro ausgegangen. „Das Bad wird jetzt deutlich teurer“, so Schmidt. Wie teuer konkret, könne er noch nicht sagen.

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Freibad in Brokdorf: Eröffnungstermin 2026 ergibt keinen Sinn mehr

Durch den Verzug gleich zu Beginn wurden Zeitpläne für weitere Firmen, unter anderem aufgrund anderer Aufträge, problematisch. Trotzdem sei man schließlich davon ausgegangen, dass die Außenanlagen in diesem Jahr so fertiggestellt werden würden, dass im Juli eröffnet werden könne. „Irgendwann hieß es dann schon August“, sagt Bürgermeister Schmidt. „Wir hätten vielleicht auch Mitte August noch eröffnet“, fügt er hinzu. Doch jetzt noch einen Eröffnungstermin für dieses Jahr vorzubereiten, ergäbe keinen Sinn.

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Wegen der Elektroarbeiten verlaufen noch Gräben auf dem Gelände. Parallel laufen die Pflasterarbeiten, danach folgen die Grünanlagen. Die Baufirma liefere gute Arbeit, wie natürlich auch einige andere Firmen das getan haben, betont der Bürgermeister. „Wenn alles fertig ist, wird es ein tolles Freibad sein“, ist er überzeugt.

Auf der Außenanlage gibt es noch einiges zu tun. Ilke Rosenburg

Die Becken sind neu, der Rutschenauslauf auch. Besonders schön schließt sich der Kinderbecken-Bereich an. Die Liegewiese werde zur Straße hin in Höhe des Nichtschwimmerbeckens erweitert. Dort werde noch ein Sichtschutz geschaffen. Die Rutsche sei vollkommen nutzbar, nur die Fenster des Rutschenturms müssten noch gereinigt werden. Wie beim Nichtschwimmerbecken wurde im Zuge der Sanierung auch auf barrierefreien Zugang zum Schwimmerbecken für Menschen mit Beeinträchtigung geachtet. Zum einen gibt es eine Treppe mit Handläufen, zum anderen eine Vorrichtung, über die Badegäste vom Rollstuhl aus ins Wasser gelangen können.

Die Freibadanlage in Brokdorf ist noch nicht fertiggestellt, die Sanierungsarbeiten dauern noch an. Ilke Rosenburg

Vorgesehen ist jetzt Anfang September der „Färbetest“. Dann werden die Becken farblich durchspült, um zu prüfen, ob technisch im Außenbereich auch alles funktioniert. Im Herbst werden dann noch die sanitären Einrichtungen im Freibadgebäude saniert. Die Wärmeversorgung erfolgt über zwei große Wärmepumpen, zudem wird Photovoltaik auf dem Dach platziert. Auch zusätzliche Parkplätze sowie eine neue Platzierung der Fahrradständer sind im Umfeld des Freibads noch geplant. Dort müsse auch die Pflasterung des Gehwegs und des Zugangs zum Schwimmbadeingang erneuert werden. Modernisiert werden soll auch das Kassensystem.





Und dann soll die Einweihung endlich mit dem Saisonstart 2027 gefeiert werden – nach dann drei verpassten Saisons. Immerhin rechtzeitig zur dann geplanten Sanierung des benachbarten Fortuna-Bads in Glückstadt, das in der Freibadsaison 2027 komplett geschlossen haben soll. Das dürfte dem dann runderneuerten Brokdorfer Freibad zum Start viele zusätzliche Badegäste bescheren. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)