Der oft „Timmy“ genannte Buckelwal war in den Tagen zwischen seiner Freisetzung und dem Fund vor der Insel Anholt wohl noch kurz aktiv unterwegs. Worauf weisen die Daten seines Senders noch hin?

Till Backhaus hält bei einer Pressekonferenz eine Karte mit den Bewegungsdaten des Buckelwals hoch. Jens Büttner/dpa

Die Freiheit in der Nordsee konnte der mehrfach an Ostseeküsten gestrandete Buckelwal nicht lange genießen: Das Tier habe nach seiner Freisetzung am 2. Mai wohl nur noch bis zum 6. oder 7. Mai gelebt, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin. Darauf wiesen die ausgewerteten Daten des Senders hin, den „Timmy“ zuletzt getragen hatte. Danach sei er mehr oder weniger gedriftet beziehungsweise das Signal sei abgebrochen.

Bis zu seinem Tod hatte der Buckelwal Backhaus zufolge etwa 215 Kilometer zurückgelegt – und war direkt wieder auf Kurs Richtung Ostsee. Dort war er Backhaus zufolge auch wieder langsamer geschwommen und war auch nicht mehr so tief wie zuvor getaucht. Es sei traurig, wie es für das Tier ausgegangen sei. „Er hat die Chance nicht nutzen können“, sagte Backhaus.

Buckelwal Timmy: Mehr als 200 Kilometer geschwommen

Anzeige

Der Tracker hatte Backhaus zufolge bis zum 7. Mai Daten geliefert, darunter Wassertiefe, Temperaturen, Bewegungsabläufe und Geschwindigkeit. Alle Daten sollen noch der Wissenschaft zur Verfügung gestellt werden, hieß es.

Die neue WochenMOPO ist da! MOPO

Die WochenMOPO 24/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Die blockierte Stadt: Hamburger stellen Fragen – der Verkehrssenator antwortet • Albtraum am Schulzaun: Neue Elterntaxi-Debatte nach Unfall • 16 Seiten Sport: Rekord-WM für Hamburg & HSV-Sturm wird zum Puzzle • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur

Der Tracker der Firma Wildlife Computers war an der Rückenflosse des geschwächten und beim Transport verletzten Tieres befestigt worden, kurz bevor es im Zuge der umstrittenen Transportaktion einer privat finanzierten Initiative ins offene Meer gesetzt wurde.

Anzeige

Der Wal hatte zuvor wochenlang vor der mecklenburgischen Insel Poel gelegen. Die Privatinitiative transportierte ihn mit einem Lastkahn Richtung Nordsee, etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde er im Skagerrak am 2. Mai ausgesetzt.

Etwa zwei Wochen nach Freisetzung tot angespült worden

Anzeige

Knapp zwei Wochen später, am 14. Mai, wurde der oft „Timmy“ genannte Buckelwal – ein Weibchen – tot an der dänischen Insel Anholt angespült. Wie lange er da schon tot war, konnte nicht gesagt werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Freilassung von Timmy: Wal-Experte erhebt schwere Vorwürfe gegen Beteiligte

Nach Verlautbarung der Initiative waren anfangs zumindest einige Bewegungsdaten wie Tauchtiefen erfasst worden. Ortsdaten hatte das Gerät demnach nie geschickt, wohl, weil es vorab nicht wie eigentlich vorgesehen getestet und initialisiert wurde. Vitalzeichen im medizinischen Sinne wie Herz- oder Atemfrequenz erfasste der Sender gar nicht, dafür wäre spezielle Sensorik nötig gewesen.

Der tote Buckelwal Timmy lag über zwei Wochen vor der dänischen Insel Anholt. picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

Der schon stark verweste Kadaver des Wals wurde nach der Strandung auf der dänischen Insel Anholt obduziert, zunächst ohne konkrete Ergebnisse zur Todesursache. Die Überreste des Tieres sollten in Dänemark unter anderem zu Biodiesel verwertet werden. (dpa/mp)