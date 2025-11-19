mopo plus logo
Bahnhof Rendsburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Nortorf und Rendsburg kommt es wegen eines Brückenschadens zu Verspätungen und Teilausfällen. Foto: Danfoto

  • Rendsburg/Nortorf

Brückenschaden! Chaos auf Bahnstrecke – Hamburg-Züge betroffen

Ein Brückenschaden sorgt auf der Strecke zwischen Nortorf und Rendsburg für Zugausfälle. Es kommt zu Einschränkungen. Es geht um defekte Schrauben.

Auf der Bahnstrecke zwischen Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Rendsburg kommt es nach Angaben der Bahn wegen eines Brückenschadens in Osterrönfeld zu Verspätungen und Teilausfällen.

Zugausfälle zwischen Nortorf und Rendsburg

Bei einer Inspektion seien schadhafte Schrauben an der Brücke festgestellt worden. Diese Schrauben müssen nach Angaben einer Bahn-Sprecherin ersetzt werden. Die Störung werde voraussichtlich bis Betriebsschluss am Mittwoch dauern.

Betroffen sind die Züge der Linie RE 7/RE 70 (Flensburg/Kiel – Hamburg). Diese können derzeit nicht zwischen Rendsburg und Neumünster fahren. Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Rendsburg und Neumünster ist eingerichtet. (dpa/mp)

