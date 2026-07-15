An Wasser mangelt es nicht im Kurort nördlich von Hamburg. Sechs kleine Flüsse durchziehen das Städtchen im „Auenland“ Schleswig-Holsteins.

Mit 25 Brücken und sechs Auen genannten Flüssen kann Bad Bramstedt zwar nicht mit dem Canal Grande und den knapp 500 Brücken der Lagunenstadt konkurrieren, aber die Bezeichnung „Venedig des Nordens“ darf man gelten lassen. Schließlich lässt sich auch die Kleinstadt in Schleswig-Holstein gut auf dem Wasser entdecken. Nicht mit Gondeln und Vaporetti, dafür mit Kanus und Kajaks.

Mit Kajaks und Kanus lässt sich das „Auenland“ Schleswig-Holstein von Bad Bramstedt aus gut entdecken. dpa Nando Lardi

Kanu-Touren

Ausleihen kann man die Boote zum Beispiel bei „Roland Kanu“ in der Mühlenstraße 21 in der Stadtmitte. Oder man bringt sein eigenes Kanu mit und paddelt auf der Bramau, der Hudau, der Osterau, der Ohlau, der Holmau oder auf der Schmalfelder Au durch Stadt und Land. Nicht nur Bad Bramstedt ist von Flüssen durchzogen, auch das Umland ist wasserreich und vermarktet sich seit einigen Jahren als Auenland Schleswig-Holstein.

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Der Demeterhof „Ehlers“ in Hasenmoor ist nicht nur bei Radfahrern ein beliebtes Ziel. Anke Geffers

Alte Handelswege

Auf festem Boden führen Radwege durch die flache wiesen- und waldreiche Landschaft. Der Fernweg „Ochsenweg“ folgt der Route des mittelalterlichen Handelswegs und führt von Wedel über Bad Bramstedt bis ins dänische Viborg. Ein lohnenswerter Stopp an der Strecke ist der „Garten der Sinne“ mit Kneipp-Becken, Heilkräuterbeeten und Barfußpfad. In Hasenmoor liegt – ebenfalls gut mit dem Rad zu erreichen – der Demeterhof „Ehlers“ mit Café und Hofladen (tägl. von 7.30 bis 18 Uhr, Sa/So bis 17 Uhr geöffnet).

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Kneippen in Bad Bramstedt im Garten der Sinne sh-tourismus.de/MOCANOX

Zu Fuß durch die Stadt

So klein das Stadtzentrum ist, so schnell kann man bei den vielen Holzbrücken den Überblick verlieren. Die mittelalterliche Roland-Statue am Marktplatz als Symbol für Marktrecht und Gerichtsbarkeit erinnert daran, dass Bad Bramstedt schon vor fast 800 Jahren ein wichtiger Handelsplatz gewesen ist. 1910 wurde der Ort zur Kurstadt, nachdem eisen- und solehaltige Quellen entdeckt worden waren.

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Vom ursprünglichen Bramstedter Schloss ist nur das Torhaus übrig geblieben. Anke Geffers

Bauerstochter am Königshof

Das Bramstedter Schloss, eigentlich ein Gutshaus, wurde vor 300 Jahren abgerissen. Nur das Torhaus, das heute als Schloss bezeichnet wird, steht noch. Der dänische König Christian IV. kaufte das Gut vor 400 Jahren, um es seiner Geliebten Wiebke Kruse als Alterssicherung zu schenken. Der Legende nach hatte der König die junge Frau beim Wäschewaschen an der Bramau gesehen und sich sofort verliebt. Bis zu seinem Tode blieb Wiebke Kruse bei ihm. In Bad Bramstedt ist sie bis heute noch gegenwärtig: Ihr zu Ehren wurde eine Statue an der Beeckerbrücke errichtet. Sie erinnert an das Mädchen, das als arme Bauerstochter an den dänischen Königshof kam.