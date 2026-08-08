Wegen einer Kletteraktion musste die Rendsburger Eisenbahn-Hochbrücke gesperrt werden. Nach dem Kletterer wird weiterhin gesucht.

Auf der Eisenbahn-Hochbrücke in Rendsburg war ein Kletterer beobachtet worden. Sven Hoppe/dpa

Die Eisenbahn-Hochbrücke in Rendsburg musste in der Nacht gesperrt werden. Der Grund: Eine Person war auf die Metallkonstruktion geklettert. Das führte zu einem Großeinsatz der Polizei.

Eine Zeugin meldete per Notruf gegen 1 Uhr am Freitag eine Person auf der Brücke. Der Zugverkehr wurde daraufhin sofort eingestellt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, steckten zunächst zwei Züge aufgrund der Sperrung fest. Um eine Evakuierung zu vermeiden, fuhren diese vorsichtig in den Bahnhof Rendsburg.

Bundespolizei sucht mit Hubschrauber nach Kletterer

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Währenddessen versuchte die Bundespolizei mit Drohnen und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, die Person auf der mehr als zwei Kilometer langen Brücke ausfindig zu machen. Das gelang auch kurz, wie ein Sprecher der Bundespolizei der MOPO mitteilte. In der verwinkelten Konstruktion konnte die Person aber wieder entschwinden.

Aufgrund der Sperrung kam es zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen waren die Linie RE 7 zwischen Flensburg und Hamburg Hauptbahnhof beziehungsweise Pinneberg. Die Züge von und nach Hamburg endeten und begannen daher in Neumünster.

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Um 9.50 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Nach der Person wird weiter gefahndet. Die Ermittlungen dauern an. (rei/dpa)