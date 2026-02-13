Ortsname verwechselt! Feuerwehrfrau auf dem Weg zum Einsatz verunglückt

Auf dem Weg zum Einsatz gerät eine Feuerwehrfrau bei Glätte ins Schleudern und landet im Graben – später stellt sich heraus: Der Alarm galt dem falschen Ort.

Eine 27-jährige Feuerwehrfrau ist am Freitagvormittag auf dem Weg zum Gerätehaus in Brokdorf (Kreis Steinburg) verunglückt. Gegen 10.15 Uhr sollte die Wehr zu einer gemeldeten Gasausströmung ausrücken. In einer Linkskurve verlor die Frau auf rutschiger Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto und landete im Straßengraben.

Brokdorf statt Brokstedt: Der Einsatz war ein Irrtum

Die Fahrerin blieb unverletzt, am Wagen entstand geringer Sachschaden. Kameraden sicherten die Unfallstelle, ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

Kurz darauf wurde klar: Der Einsatz war ein Irrtum. Der Alarm war falsch übermittelt worden – statt Brokdorf war Brokstedt (Kreis Steinburg) gemeint. Nachdem der Fehler bemerkt wurde, übernahm die dortige Freiwillige Feuerwehr den Einsatz.