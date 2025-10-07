Brennendes Küchengerät vernichtet Wohnung – Großeinsatz bei Hamburg

Im Kreis Steinburg ist es am frühen Dienstagmorgen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gekommen. In Schenefeld stand eine Wohnung in Flammen. Verletzt wurde zum Glück niemand, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Nach Angaben der Feuerwehr brach das Feuer gegen 4.20 Uhr in einer Wohnung an der Bahnhofstraße aus. In der Küche war eine Kaffeemaschine in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Wohnung durch Ruß und Qualm stark beschädigt

Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Dennoch wurden die übrigen Räume durch Ruß und dichten Qualm von brennendem Plastik stark in Mitleidenschaft gezogen und sind derzeit unbewohnbar.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt die genaue Ursache des Feuers.