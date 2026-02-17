Explosionsgefahr! A7 im Norden voll gesperrt

Hier geht gerade nichts mehr: Wegen einer brennenden Gasflasche ist die über die Rader Hochbrücke verlaufende Autobahn 7 bei Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in beide Richtungen voll gesperrt.

Es besteht Explosionsgefahr. Das Feuer sei auf der Baustelle des Neubaus der Autobahnbrücke ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Polizei.

Rader Hochbrücke: Gasflasche kann nicht gelöscht werden

Das in der Gasflasche befindliche Acetylen kann laut dem Sprecher nicht gelöscht werden. Es müsse kontrolliert abbrennen. Daher sei die Autobahn voraussichtlich noch bis in die Abendstunden gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: A1: Lkw kippt auf die Seite – Fahrer wird durch Windschutzscheibe befreit

Die A7 verläuft quer durch Schleswig-Holstein vom Bundesland Hamburg nach Flensburg im Norden. Mithilfe der Rader Hochbrücke überquert die Autobahn den Nord-Ostsee-Kanal. (dpa/mp)