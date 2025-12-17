Parkplatz bei Hamburg: Autos brennen lichterloh – Polizei nimmt Hamburger fest

Am Mittwochmorgen haben auf einem Parkplatz in Pinneberg gleich mehrere Autos gebrannt. Die Polizei nahm in Tatortnähe einen 31-jährigen Mann aus Hamburg vorläufig fest.

Gegen 5.30 Uhr wurden Beamte zum Hindenburgdamm gerufen. Vor Ort bemerkten sie zunächst starken Brandgeruch, wie die Polizei in einer Meldung schildert. Aus dem Motorraum eines Peugeot drang Rauch, kurz darauf schlugen Flammen hoch. Noch bevor die Feuerwehr eintraf, griff das Feuer auf einen daneben geparkten Toyota über. Beide Fahrzeuge brannten nahezu vollständig aus.

Durch die enorme Hitze wurden zudem ein Opel Corsa und ein Citroën C1 beschädigt, die in unmittelbarer Nähe standen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Hamburger festgenommen – und danach wieder entlassen

Im Zuge der ersten Ermittlungen nahmen die Polizisten einen 31-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus Hamburg in Tatortnähe fest. Nach Abschluss der ersten Maßnahmen wurde der Mann jedoch wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet Zeuginnen und Zeugen, die in der Nähe des Hindenburgdamms verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04101 2020 zu melden. (mp)