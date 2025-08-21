Brandalarm in Discounter bei Hamburg – Laden geräumt

In Glinde (Kreis Stormarn) kam es am Donnerstagmittag zu einem größeren Feuerwehreinsatz. In einem Lidl-Markt hatte der Brandmelder ausgelöst, nachdem es im Lagerraum eine Rauchentwicklung gab. Das Geschäft wurde daraufhin geräumt.

Der Einsatz begann gegen 12.30 Uhr. Nach Angaben einer Polizeisprecherin löste im Lidl-Markt an der Möllner Landstraße ein Feueralarm aus. Ein Großaufgebot an Rettungskräften rückte an, und noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde das Geschäft evakuiert.

Rauch im Lagerraum löste Brandmelder aus

Ausgelöst wurde der Alarm durch einen Brand in einem Presscontainer an der Laderampe. Der aufsteigende Rauch zog in den Lagerraum und aktivierte die Brandmeldeanlage. Laut Polizei war zu keinem Zeitpunkt jemand in Gefahr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, anschließend musste das Gebäude noch entraucht werden.