Brand in Wohnhaus im Norden: Feuerwehr macht traurige Entdeckung

Bei einem Brand in einem Wohnhaus im Norden Schleswig-Holsteins ist ein Mann ums Leben gekommen. Feuerwehr und Polizei waren am Abend im Einsatz, konnten den Bewohner jedoch nicht retten.

Der Brand war am Donnerstagabend im Flensburger Stadtteil Tarup ausgebrochen. Gegen 20.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer Doppelhaushälfte im Brombeerhof gerufen. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, war die Wohnung bereits stark verraucht.

Im Inneren des Hauses fanden die Einsatzkräfte den 72-jährigen Bewohner leblos auf. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungswagen kracht in Feuerwehrfahrzeug: Notarzt und Sanitäter schwer verletzt

Die Kriminalpolizei Flensburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.