Seniorenheim brennt: Großeinsatz und Evakuierung – Bewohner müssen umziehen

Ein Feuer bricht in einem Lagerraum eines Seniorenheims in Husum aus. Auch nach Ende der Löscharbeiten können mehrere Bewohner nicht zurück.

Ein Teil eines Seniorenheimes in Husum (Kreis Nordfriesland) ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar. Das Feuer war am Samstagnachmittag in einem Lagerraum für Reinigungsmittel ausgebrochen, teilt ein Sprecher der Polizei mit.

Das Heim wurde evakuiert und der Brand erfolgreich gelöscht. Aufgrund der entstandenen Gase konnten jedoch nicht alle Bewohner und Bewohnerinnen nach den Löscharbeiten zurück ins Heim: 18 Menschen mussten in anderen Seniorenheimen untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. (dpa)