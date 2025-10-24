Brand in Lübeck – Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes

Nach einem Brand in einem Wohnhaus sitzt ein 39-Jähriger in Lübeck in Untersuchungshaft. Der Vorwurf wiegt schwer: Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes und sucht nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei stehe der Mann unter Verdacht, in der Nacht zu Mittwoch im Treppenhaus Feuer gelegt zu haben. Er soll außerdem Bewohner des Hauses im Stadtteil St. Lorenz bedroht und beleidigt haben.

Lübeck: Bewohner konnten Brand selbst löschen

Bewohner hatten den Brand gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Mittwoch bemerkt und löschen können, bevor ein größerer Schaden entstand oder Menschen verletzt wurden. Ermittler fanden später im Erdgeschoss verbrannte Werbeprospekte und Spuren eines Brandbeschleunigers.

Die Mordkommission ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat. Sie sucht unter anderem nach zwei Zeugen, die sich in der Tatnacht an einer Tankstelle an der Fackenburger Allee Ecke Ziegelstraße aufgehalten haben sollen. (dpa/mp)