Brand zerstört Kult-Kneipe im Norden – Großeinsatz und Sperrungen

Großalarm in Flensburg! Am Mittwochabend brach in der Kult-Kneipe „Bärenhöhle“ ein Feuer aus. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz – die Schiffbrücke ist voll gesperrt.

Gegen 20 Uhr bemerkten Passanten dichten Rauch aus dem traditionsreichen Lokal nahe der Hafenspitze und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen quoll bereits dichter Qualm aus dem Gebäude. Die Flammen hatten weite Teile der Kneipe in Mitleidenschaft gezogen. Die Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr gingen sofort in die verrauchten Räume und begannen mit den Löscharbeiten.

Kneipe am Flensburger Hafen brennt – Schiffbrücke voll gesperrt

Da über der Kneipe mehrere Wohnungen liegen, wurde vorsorglich auch eine Drehleiter in Stellung gebracht, um Menschen aus den Obergeschossen retten zu können. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die Schiffbrücke zwischen ZOB und Neuer Straße komplett in beide Richtungen.

Der Einsatz dauert derzeit noch an, weitere Informationen waren am Abend nicht bekannt.