Brand in Hotel an beliebten Ostseeort – Großeinsatz der Feuerwehr

Am Donnerstag kam es in einem renommierten Hotel am Timmendorfer Strand zu einem Brand. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten mit einem Großaufgebot aus.

Laut Feuerwehr wurde gegen 9.55 Uhr ein Brand im Hotel Seeschlößchen an der Strandallee gemeldet. Da das Grand Hotel über die Feiertage stark besucht ist, löste die Leitstelle Großalarm aus, um auf die mögliche Rettung vieler Menschen vorbereitet zu sein.

Mehrere Rettungswagen im Einsatz

Rettungskräfte mehrerer Wehren aus der Umgebung sowie zahlreiche Rettungswagen rückten an. Zum Glück konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Im Foyer war es zu einem Schmorbrand im Sicherungskasten gekommen. Laut Feuerwehr waren die Hotelgäste zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.