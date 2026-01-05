Feuer-Drama: 72-Jähriger stirbt – seine Frau im Krankenhaus

Tragödie im Kreis Stormarn: In Grönwohld brennt ein Einfamilienhaus, ein Mann kommt ums Leben. Seine Frau kann sich noch ins Freie retten, muss aber ins Krankenhaus.

Bei einem Brand in Grönwohld (Kreis Stormarn) am frühen Sonntagabend ist ein 72-Jähriger gestorben. Seine Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Im Norden: Ursache für tödlichen Brand noch unklar

Das Erdgeschoss stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits komplett in Brand. Der Mann wurde tot aus dem Haus geborgen. Die 67-jährige Frau hatte das brennende Haus zuvor eigenständig verlassen können.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Brand griff nicht auf umliegende Häuser um. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Schadens liegen bislang keine gesicherten Erkenntnisse vor. (dpa/mp)