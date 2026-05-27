Einfamilienhaus im Norden brennt ab – Warnung an Anwohner

Ein Einfamilienhaus ist am Mittwochnachmittag durch einen Brand in Windbergen (Kreis Dithmarschen) komplett zerstört worden. Nach Angabe des Pressesprechers hatten sich die beiden Bewohnerinnen rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Die Einsatzkräfte versuchten anfangs noch durch einen Innenangriff, eine Ausbreitung des Brandes auf den Dachstuhl zu verhindern. Sie kamen jedoch nicht gegen die Flammen an. Das Feuer breitete sich rasch auf den gesamten Dachstuhl des Hauses aus.

Erschwerte Löscharbeiten bei Brand in Windbergen

Erschwerend für die Löscharbeiten kam hinzu, dass die Drehleiter erst nach einiger Zeit in Stellung gebracht werden konnte. Kleinere Bäume mussten zuvor durch die Einsatzkräfte entfernt werden, um Platz für den Aufbau des Fahrzeugs zu schaffen.

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Verletzte habe es nach aktuellem Stand nicht gegeben. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Nachlöscharbeiten könnten sich noch bis in den Abend ziehen, so Feuerwehr-Pressesprecher Ole Kröger. Wie genau es zum Ausbruch des Feuers kommen konnte, ist unklar.