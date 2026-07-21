Schleswig-Holstein
Brand auf Sylt: Bewohner müssen Wohnungen räumen
Wegen eines Feuers müssen Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf Sylt ihre Wohnungen verlassen. Die Polizei beschlagnahmt den Brandort.
Ein Feuer im Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses auf Sylt hat einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Verletzt wurde bei dem Brand am Montagabend nach bisherigen Erkenntnissen niemand, wie die Polizei mitteilte.
Der Brand in der Wilhelmstraße war den Angaben nach um 20.53 Uhr gemeldet worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entstand durch das Feuer auch ein Schaden im Bereich einer Küche.
Sylt: Polizei hat Brandort beschlagnahmt
Einige Bewohnerinnen und Bewohner mussten vorübergehend anderweitig untergebracht werden. Wie viele Menschen betroffen waren und ob das Gebäude weiterhin bewohnbar ist, war zunächst unklar.
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Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Zur Ursache des Feuers sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens machte sie zunächst keine Angaben. (dpa/mp)