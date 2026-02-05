Brand auf Bauernhof bei Hamburg: Großeinsatz – ein Mensch verletzt

Durch einen Brand auf einem ehemaligen Bauernhof im Kreis Pinneberg erlitt eine Person leichte Verletzungen. Die Feuerwehr ist weiter mit Löscharbeiten beschäftigt.

Bei einem Brand auf einem ehemaligen Bauernhof in Hasloh (Kreis Pinneberg) verletzte sich ein Mensch leicht. Wie die Feuerwehr mitteilte, musste er nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen und griff schnell um sich.

Derzeit brennen den Angaben nach eine ehemalige Scheune von etwa 300 Quadratmetern sowie mehrere Autos.

Insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind vor Ort, um ein Übergreifen der Flammen auf ein benachbartes Wohngebäude zu verhindern. Der Einsatz dauere noch an, hieß es. (dpa/mp)